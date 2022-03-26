Каори Сакамото: «Это был самый тяжелый месяц в моей жизни, но такой опыт могут получить только те, кто участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира»

Японская фигуристка назвала прошедший месяц самым тяжелым в своей жизни.

Накануне она выиграла чемпионат мира в Монпелье. На Олимпиаде-2022 в Пекине японка завоевала бронзу.

«Эта медаль имеет для меня очень большое значение. Это был самый тяжелый месяц в моей жизни, но такой опыт могут получить только те, кто участвовал в Олимпийских играх и чемпионатах мира, так что на этот раз это был отличный опыт», – сказала Сакамото.

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