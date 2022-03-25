Татьяна Навка: «История мирового фигурного катания без наших спортсменов уже не будет такой яркой, как могла бы быть»

Теги Татьяна Навка чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала отсутствие российских фигуристов на международных турнирах.

«История мирового фигурного катания без наших спортсменов уже не будет такой яркой, как могла бы быть.

В связи с политизированными решениями, ограничениями, волной хейта и буллинга нашим спортсменам остается только стать сильнее, тренироваться и доказывать, что наш спорт лучший! Да, это сложно, тяжело и ориентир выработанный годами на Олимпийские игры как на вершину спортивной карьеры сейчас стоит на паузе.

Без нас в этом году пройдет чемпионат мира, но это уже будет не чемпионат сильнейших с сильнейшими, это будут игры без одних из лучших. И это ОБЪЕКТИВНО!

Сейчас нашим фигуристам особенно требуется наша поддержка, энергия и внимание! Я с нетерпением жду и буду смотреть Кубок Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 25-27 марта 2022 года в Саранске! Насладимся праздником фигурного катания, чистого спорта и нашими ребятами!» – написала Навка в инстаграме (деятельность запрещена в РФ).

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