Татьяна Навка: «История мирового фигурного катания без наших спортсменов уже не будет такой яркой, как могла бы быть»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в танцах на льду прокомментировала отсутствие российских фигуристов на международных турнирах.

«История мирового фигурного катания без наших спортсменов уже не будет такой яркой, как могла бы быть.

В связи с политизированными решениями, ограничениями, волной хейта и буллинга нашим спортсменам остается только стать сильнее, тренироваться и доказывать, что наш спорт лучший! Да, это сложно, тяжело и ориентир выработанный годами на Олимпийские игры как на вершину спортивной карьеры сейчас стоит на паузе.

Без нас в этом году пройдет чемпионат мира, но это уже будет не чемпионат сильнейших с сильнейшими, это будут игры без одних из лучших. И это ОБЪЕКТИВНО!

Сейчас нашим фигуристам особенно требуется наша поддержка, энергия и внимание! Я с нетерпением жду и буду смотреть канала по фигурному катанию, который пройдет 25-27 марта 2022 года в Саранске! Насладимся праздником фигурного катания, чистого спорта и нашими ребятами!» – написала Навка в инстаграме (деятельность запрещена в РФ).

«Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских». Наших не пустили на фигурный ЧМ – и иностранцы довольны