Рику Миура: «Мы завоевали медаль, но я не думаю, что наше выступление было достойно награды»

Японская фигуристка Рику Миура, выступающая в паре с Рюичи Кихарой, прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате мира в Монпелье, где они завоевали серебро.

«Мы завоевали медаль, но я не думаю, что наше сегодняшнее выступление было достойно награды.

Мы сожалеем об этом выступлении. В следующем сезоне хотим выложиться до конца, хотим усердно тренироваться», – сказала Миура.

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