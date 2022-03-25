Рику Миура: «Мы завоевали медаль, но я не думаю, что наше выступление было достойно награды»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная Японии пары Рюичи Кихара Рику Миура Фигурное катание

Японская фигуристка Рику Миура, выступающая в паре с Рюичи Кихарой, прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате мира в Монпелье, где они завоевали серебро. 

«Мы завоевали медаль, но я не думаю, что наше сегодняшнее выступление было достойно награды. 

Мы сожалеем об этом выступлении. В следующем сезоне хотим выложиться до конца, хотим усердно тренироваться», – сказала Миура. 

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