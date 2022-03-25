Комментатор ютуб-канала ISU извинился после того, как оскорбил Дюамель в прямом эфире

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде Меган Дюамель сообщила об извинениях со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

Во время короткой программы пар на чемпионате мира в Монпелье комментатор ютуб-канала ISU Саймон Рид назвал Дюамель «сучкой из Канады», вероятно, не зная о продолжении прямого эфира. Второй комментатор Ники Слейтер рассмеялся после слов своего коллеги.

«Я получила извинения от Саймона Рида и президента ISU. Не думаю, что на данный момент их нужно высказывать публично. Я ценю и уважаю их извинения», – написала Дюамель в соцсетях.

ISU отстранил от работы двух комментаторов, в прямом эфире назвавших Меган Дюамель «сучкой из Канады»