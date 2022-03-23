Евгений Плющенко: «Готов ли я взять Анастасию Шаботову в свою группу? Очень даже»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал информацию об исключении фигуристки Анастасии Шаботовой из сборной Украины. 

«Я не знал об этом, не слежу. Но мы с удовольствием готовы ее взять в сборную России, ждем ее.

Готов ли я взять Анастасию в свою группу? Очень даже. В мире двойные стандарты, кому-то можно что-то, а кому-то нельзя.

А России вообще ничего нельзя делать. Отстаивать свои права нельзя, мы не будем больше слабой страной.

Курс, взятый президентом, правильный, всем надо сплотиться и быть вместе, отстаивать нашу Родину и страну», – сказал Плющенко.

Шаботова до 2019 года выступала за Россию, потом сменила спортивное гражданство. 

16-летняя фигуристка Шаботова исключена из сборной Украины. Она поставила лайк под постом Плющенко

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