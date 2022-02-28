Милонов про бан России: «Условный Запад проявляет агрессию. СССР тоже отстраняли – это не ухудшало качество футбола»

видит агрессию в решении и отстранить Россию от соревнований.

«Получается сейчас, что условный Запад проявляет агрессию, и, к сожалению, наш спорт не остался в стороне. Надо понимать, что сейчас они будут делать все для того, чтобы мы проявили слабость и сдались.

Но наши спортсмены все равно самые лучшие и сильные, вне зависимости от того, что какие-то европейские худосочные принимают решение нас от чего-то отстранить.

Вспомните, Советский Союз тоже отстраняли, но это никак не ухудшало качество футбола. Так что я уверен, что большинство наших атлетов примут это достойно, а если кто-то из легионеров свалит по-быстрому из нашей страны, то это двойной бонус, потому что такие иностранцы не очень-то и нужны.

Атлеты же, которые остаются у нас, должны чувствовать, что мы им благодарны, эти люди – настоящие спортсмены, а не проститутки», – сказал депутат Госдумы РФ.

Сборная России забанена, «Спартак» и другие клубы – тоже. Теперь официально полная изоляция