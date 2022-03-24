ISU примет решение по квотам российских фигуристов на ЧМ-2023 не раньше июня

Решение о российских квотах на чемпионат мира по фигурному катанию 2023 года будет принято не раньше июня.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Международный союз конькобежцев (ISU). Ранее стало известно, что ISU еще не утвердил количество квот для сборной России, которая на данный момент отстранена от международных соревнований.

Решение по квотам будет принято в случае, если спортсмены вновь будут допущены к стартам. «Эта тема будет обсуждаться на следующих заседаниях совета ISU. Оно запланировано на 1 и 2 апреля, но решение не ожидается до следующего заседания совета на конгрессе ISU в начале июня 2022 года», – заявили в ISU.

ISU пока не утвердил количество квот сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира-2023