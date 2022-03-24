Илья Малинин стал девятым фигуристом, получившим более 100 баллов за короткую программу. Его не включили в состав сборной США на Олимпиаду-2022

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Американец Илья Малинин стал девятым фигуристом, набравшим более 100 баллов за короткую программу.

За прокат на чемпионате мира в Монпелье спортсмен получил 100,16 балла.

Ранее отметку в 100 баллов преодолевали американцы Нэтан Чен и Винсент Чжоу, японцы Юдзуру Ханю, Шома Уно и Юма Кагияма, россияне Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, китаец Боян Цзинь.

Малинин не входил в состав сборной США на Олимпиаду-2022 в Пекине, хотя завоевал серебро национального чемпионата.

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