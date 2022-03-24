Роднина о словах канадской журналистки Смит: «Ущербный чемпионат, ущербное мнение. ЧМ после Олимпиады – всегда самое скучное зрелище»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова канадской журналистки Беверли Смит.

«Вздохнули с облегчением: на чемпионате мира нет русских спортсменов и судей. Люблю такое», – написала Смит.

«У них наступила минута славы. После Олимпиады чемпионат мира – всегда самое скучное зрелище. Лидеры и чемпионы все снимаются, а все неудовлетворенные начинают потирать руки, что у них есть возможность добраться до пьедестала.

Мы не будем их воспитывать. У нас самое большое количество медалей и побед. Я уже 40 с лишним лет как закончила выступать, а мой результат еще никто не побил. Таких примеров у нас очень много: и в танцах, и в одиночном, и в парном катании. Ущербный чемпионат, ущербное мнение», – сказала Роднина.