Плющенко о командном турнире на Олимпиаде: «Предложил бы изменения. Чтобы Щербакова катала короткую программу, а Трусова – произвольную»

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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко назвал свой вариант состава сборной России на командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине. 

«Предложил бы сделать изменения прежде всего в женском командном турнире. Чтобы Анна Щербакова катала короткую программу, а Александра Трусова – произвольную.

В этом варианте, при условии, что Валиева победила бы в личном турнире, все три российские девочки имели бы шанс вернуться из Пекина с золотой медалью.

Каждая из них это заслужила и точно была достойна олимпийской победы», – заявил Плющенко. 

Короткую и произвольную программы в Пекине исполняла Камила Валиева. Российская команда заняла первое место, однако золотые медали фигуристам не вручили из-за информации о положительном тесте Валиевой на допинг в конце декабря. 

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