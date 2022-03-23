Плющенко о командном турнире на Олимпиаде: «Предложил бы изменения. Чтобы Щербакова катала короткую программу, а Трусова – произвольную»

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко назвал свой вариант состава сборной России на командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине.
«Предложил бы сделать изменения прежде всего в женском командном турнире. Чтобы Анна Щербакова катала короткую программу, а Александра Трусова – произвольную.
В этом варианте, при условии, что Валиева победила бы в личном турнире, все три российские девочки имели бы шанс вернуться из Пекина с золотой медалью.
Каждая из них это заслужила и точно была достойна олимпийской победы», – заявил Плющенко.
Короткую и произвольную программы в Пекине исполняла Камила Валиева. Российская команда заняла первое место, однако золотые медали фигуристам не вручили из-за информации о положительном тесте Валиевой на допинг в конце декабря.
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