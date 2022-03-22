Софья Самоделкина: «Обрадовалась, что меня пригласили на Кубок Первого канала. Думаю, там будет праздничная атмосфера, всем понравится»

Российская фигуристка поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

— Совсем скоро стартует канала. Удивилась, когда тебя пригласили?

— Мне было очень приятно. Я смотрела формат этого турнира, мне понравилось. Конечно, хотелось поучаствовать. Когда сказали, что я туда еду, так обрадовалась! Было очень радостно. Сразу начали накатывать программы, аксель приводить в более рабочее состояние.

— У тебя уже есть опыт выступления на чемпионате России. Чего ждешь от участия в Кубке?

— Если говорить о чемпионате России, мне понравилась атмосфера, когда ты соревнуешься со старшими девочками, с мировыми звездами. Пытаешься до них дотянуться, быть такой же и даже лучше. Думаю, на Кубке Первого канала будет праздничная атмосфера, всем понравится, – рассказала Самоделкина.