Софья Самоделкина: «Обрадовалась, что меня пригласили на Кубок Первого канала. Думаю, там будет праздничная атмосфера, всем понравится»

Теги сборная России женское катание Софья Самоделкина Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Самоделкина поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала, который пройдет с 25 по 27 марта в Саранске.

— Совсем скоро стартует Кубок Первого канала. Удивилась, когда тебя пригласили?

— Мне было очень приятно. Я смотрела формат этого турнира, мне понравилось. Конечно, хотелось поучаствовать. Когда сказали, что я туда еду, так обрадовалась! Было очень радостно. Сразу начали накатывать программы, аксель приводить в более рабочее состояние.

— У тебя уже есть опыт выступления на чемпионате России. Чего ждешь от участия в Кубке?

— Если говорить о чемпионате России, мне понравилась атмосфера, когда ты соревнуешься со старшими девочками, с мировыми звездами. Пытаешься до них дотянуться, быть такой же и даже лучше. Думаю, на Кубке Первого канала будет праздничная атмосфера, всем понравится, – рассказала Самоделкина.

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