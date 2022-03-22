Софья Самоделкина: «Пять элементов ультра-си даже не пробовала, для меня это пока что нереально. Если накатаю, будет возможно»

Российская фигуристка оценила выступление в произвольной программе на мемориале Сергея Гринькова.

Самоделкина выступала вне конкурса. В программе она зашла на четыре четверных прыжка и тройной аксель, чисто прыгнув аксель, четверные сальхов и риттбергер.

— Ты впервые попробовала четыре квада в произвольной?

— Да. Впервые даже с тройным акселем.

— Аксель сейчас получше стал?

— Очень усердно работаем над ним, чтобы он стал обычным прыжком – как двойной аксель. Чтобы на разминке Сергей Дмитриевич Давыдов некоторым говорил сделать три дупеля, а мне – три тройных акселя. Стремимся к такому количеству.

Впервые попробовала четверной риттбергер. Точнее, попробовала его уже второй раз, но сделала впервые. Александра Романовна Кравцова сказала, что если будут силы, то можно еще на тулуп пойти. Когда упала с лутца, было не особо много сил, но я подумала: «Тулуп так тулуп». Поэтому получилось так, что сегодня катала аксель и четыре квада.

— Как тебе этот контент по ощущениям?

— Нужно накатывать. Просто так, наудачу, ты не сделаешь. Лутц я могла выкатывать, я уже катала такую программу. А тулуп… Пять элементов ультра-си даже не пробовала, для меня это пока что нереально. Если накатаю, будет возможно и даже реально, – рассказала Самоделкина.