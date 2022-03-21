Навка о чемпионате мира: «Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду заявила, что из-за недопуска российских фигуристов предстоящий чемпионат мира будет неполноценным.

«Не представляю чемпионат мира без наших спортсменов. Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования.

Надеюсь, что в будущем люди, которые приняли такое решение по невозможности выступления российских спортсменов, будут об этом сожалеть.

Однозначно без наших спортсменов пропадет яркость и зрелищность. Скорее всего, не буду смотреть чемпионат мира, неинтересно», – сказала Навка.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?