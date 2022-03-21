Татьяна Тарасова: «На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Но смотреть я все равно буду»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что будет смотреть чемпионат мира, несмотря на недопуск сборной России.

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены – украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно», – сказала Тарасова.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

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