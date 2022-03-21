Татьяна Тарасова: «На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Но смотреть я все равно буду»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию призналась, что будет смотреть чемпионат мира, несмотря на недопуск сборной России.

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены – украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно», – сказала Тарасова.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?