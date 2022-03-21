Илья Авербух: «Смотреть чемпионат мира не буду, мне он неинтересен после того, как наших ребят не допустили»

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Хореограф Илья Авербух заявил, что не будет смотреть чемпионат мира по фигурному катанию из-за недопуска сборной России.

«Смотреть чемпионат мира я не буду, мне он теперь неинтересен после того, как наших ребят на него не допустили. Иностранцы, конечно, с удовольствием будут смотреть, но точно не мы. Чемпионат мира потеряет в зрелищности, ведь российские фигуристы являются лидерами мирового фигурного катания и когда лидеры не выступают, это сказывается на уровне турнира.

Вспомните олимпийский турнир по хоккею, на который не приехали сильнейшие хоккеисты из НХЛ, он потерял в зрелищности, то же самое будет и с чемпионатом мира по фигурному катанию во Франции», – сказал Авербух.

Чемпионат мира пройдет во французском Монпелье с 23 по 27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?

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