Гордеева о поездках на турниры за границу в 80-е: «Заходишь в номер – для тебя кофта, пенал с ручками, кока-кола и плеер. И какая разница, какое место ты займешь?»

Двукратная олимпийская чемпионка вспомнила, что мотивировало ее участвовать в международных турнирах в 80-е.

– Вы рано получили возможность выезжать за границу. Что из поездок особенно запомнилось?

– Я довольно рано – еще до первых выездов – поняла, что за границей интересно. Папа танцевал, поэтому часто уезжал, что-то привозил, много рассказывал. Поэтому соревнования для меня были на втором плане, больше хотелось повидать страны. Я не думала, как там откатаюсь. Это ведь не так важно, если ты окажешься, например, в Швейцарии, Америке или Японии?

На соревнованиях в США комната – там фрукты, орехи, конфеты, взбитые сливки, можно играть в игры. Это все действовало на меня сильнее, чем шанс хорошо откататься.

Я приходила на каток – а там шоколадки, которых я в жизни не видела. И они лежат просто так, можно взять сколько хочешь. Каждый день я забирала по такой шоколадке, чтобы потом привезти сестре. Брала шампуни из гостиниц, копила суточные – не ходила по ресторанам, не покупала лишнего. Зачем? Чтобы в конце соревнований купить себе и сестре одинаковые джинсы.

А Япония! Другой мир, другие запахи. Сначала мне ужасно не нравился зеленый чай в гостинице, но потом как ассоциация вводил меня в интересное состояние. Заходишь в номер – для тебя кофта, пенал с ручками, кока-кола и плеер Walkman. Ну вообще… И какая разница, какое место ты займешь?

– Вы писали, что выиграли первую Олимпиаду – Калгари-88 – для Советского Союза. Как это?

– Мне было 16, и все соревнования, которые я прошла до этого, не могли сравниться с той подготовкой.

В июне, на первом же сборе, нам на стену повесили плакат: до Олимпиады столько-то дней. И я подумала: ох, началось! И все, с июня разговоры только об этом. Подготовка серьезная и доскональная как никогда: народу вокруг намного больше, чем раньше, миллион проверок на здоровье, на кровь, на то, что мы едим. Больше собраний, настроительных речей, инструкций, с кем можно общаться, а с кем нет.

Осенью 87-го я получила сотрясение мозга на тренировке и пролежала в больнице 10 дней. Очень переживала, но на самом деле эти 10 дней стали для меня отдыхом. А когда наступила Олимпиада, мне хотелось одного – сидеть дома с мамой и просто пить чай, есть мороженое. Уже, блин, никакой Олимпиады не хотелось.

Возвращаясь к вопросу – что означает победа для Советского Союза? Все это было ужасно стрессово, до этого я не переживала ничего подобного. Но считала, что обязана это потерпеть – потому что я спортсменка Советского Союза, должна отплатить стране за вклад в меня. Теперь, когда вижу 15-16-летнюю спортсменку, напоминаю себе: это прежде всего ребенок – и я была такой же, – сказала Гордеева.

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