Екатерина Гордеева: «Уровень пар в Канаде и США отстает от нашего, потому что в Америке почти никто не знает подготовки на полу. ОФП, развитие мышц – это страдает»

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании рассказала о тренерской карьере в США.

– Тренировать – это мечта с юности?

– На самом деле я начала еще лет 25 назад, и лет 10 мне потребовалось, чтобы полюбить это. Когда начинаешь тренировать молодым, полюбить не получается – потому что в тебе самом слишком много нереализованного. Хочется развивать себя, а не кого-то.

С годами понимаешь, что работать тренером – это тоже в какой-то степени развивать себя, но в другую сторону: правильно делиться опытом, правильно готовить ученика. Когда ты взрослее, мозг перестраивается на отдачу, а не на развитие себя.

Система, которую я прошла ребенком в ЦСКА, заложена во мне очень крепко – именно в том, что касается поведения с детьми. Я стараюсь собирать их в группы. В Канаде и США работать группами почти не принято, в основном уроки один на один, но до 4 участников собирать все-таки можно. Мне кажется, им так интереснее, развивается соревновательный момент, но есть и поддержка друг друга. Когда тебе 7-10 лет, в группе ты растешь лучше, тянешься за кем-то.

– Вы прошли через классных и совсем не похожих специалистов: Жук, Леонович, Зуева – от кого взяли больше всего?

– Когда я тренирую пары, то пытаюсь вытащить из головы все, чему меня учили Леонович, Жук и, естественно, Зуева. Когда ставлю программы парам, то вспоминаю, как вела себя Марина Олеговна. У нее всегда была подыстория программы, а не просто: давай сделаем такой элемент, такую позицию потруднее. Она объясняла, что и почему мы делаем.

Разница в том, что с Зуевой мы выступали на высоком уровне; а пары, которая тренирую я, пока до этого не дошли. Но даже на юниорском уровне они должны понимать: что за музыка и откуда, что они катают, какой стиль – тогда работать легче.

Жук более технический тренер. У него было больше системы в физподготовке. Вообще, в Советском Союзе и России это было очень развито: до выхода на лед много тренировок на полу, там происходила огромная часть подготовки. Месяцами мы работали на полу, все поддержки и самые сложные элементы изучали там, потом переносили на лед.

Уровень пар в Канаде и США отстает от нашего – думаю, как раз потому, что здесь почти никто не знает подготовки на полу. ОФП, развитие мышц девочек и мальчиков, даже простые отжимания-подтягивания – здесь все это страдает. То ли нет времени, то ли желания, но я это вижу и это одна из самых больших ошибок местного парного катания.

– Цитата из вашей книги: «Только в Америке тренеров занимает, что чувствуют фигуристы. У нас говорят так: давай катайся, а недовольство оставь при себе». Как работаете вы?

– Настоящий тренер всегда найдет момент, когда такая фраза уместна. При этом он же должен чувствовать время и обстоятельства, когда ее произносить нельзя. Нужно быть аккуратным – ты можешь повредить психику ученика, настроить против себя. В конце концов, на тебя могут нажаловаться – и у тебя будут проблемы.

Но я бы не сказала, что строгий подход тут отсутствует. Если спортсмен с тобой на одном уровне настроя и желания выиграть, то эта фраза может быть полезной. Говорить это детям, которые занимаются ради удовольствия – глупо, да и нет смысла, – сказала Гордеева.

«Я чувствую себя полностью русской». Интервью с суперфигуристкой Екатериной Гордеевой, которая нашла себя в Америке