Кирилл Сарновский: «Тренировки в «Хрустальном» были тяжелыми очень. Физически и морально. Думаю, система Плющенко мне просто больше подходит»

Теги Сергей Давыдов Евгений Плющенко сборная России Алексей Мишин мужское катание Этери Тутберидзе Сергей Дудаков Академия Плющенко Кирилл Сарновский Фигурное катание

Российский фигурист Кирилл Сарновский сравнил тренировки в группах Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

– После (Сергея) Давыдова у тебя, получается, был переход к Евгению Викторовичу...

– Нет, я еще был у Этери Георгиевны Тутберидзе. Полгода примерно. Из-за того что мы с братом были в сборной России, мы не могли официально к ней перейти вне трансферного окна, которое в мае. А мы в районе 30 декабря ушли из ЦСКА и со 2 января уже тренировались у Этери Георгиевны.

Переход был по решению родителей – на тот момент у Этери Георгиевны было довольно много мальчиков, поэтому и решили у нее заниматься. И где-то 1 мая 2019 года мы уже ушли к Евгению Викторовичу.

Тренировки в «Хрустальном» были... тяжелыми очень. Физически и морально. Практически без остановок надо все делать. Думаю, система Евгения Викторовича мне просто больше подходит.

– Поэтому и перешли?

– Не совсем. Сергей Викторович Дудаков, когда мы еще были в «Хрустальном», сказал, что будет лучше тренироваться по системе Алексея Мишина в плане техники. И так как в Петербург мы переезжать не хотели, пошли к Плющенко. У него же мишинская техника, она, наверное, более «мужская».

В итоге у Евгения Викторовича меняли, по сути, все тройные, в том числе и тройной аксель. Я его тогда только вернул – и началась пандемия...

А если говорить в плане атмосферы – в «Ангелах» более спокойно, чем у Этери Георгиевны. Евгений Викторович – добрый, может пошутить. Иногда, конечно, злой бывает, ха-ха. Хотя обычно добрый. Мне так попроще. Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задается тут же, – рассказал Сарновский.

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