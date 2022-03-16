Кирилл Сарновский: «Тренировки в «Хрустальном» были тяжелыми очень. Физически и морально. Думаю, система Плющенко мне просто больше подходит»

Российский фигурист Кирилл Сарновский сравнил тренировки в группах Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

– После (Сергея) Давыдова у тебя, получается, был переход к Евгению Викторовичу...

– Нет, я еще был у Этери Георгиевны Тутберидзе. Полгода примерно. Из-за того что мы с братом были в сборной России, мы не могли официально к ней перейти вне трансферного окна, которое в мае. А мы в районе 30 декабря ушли из ЦСКА и со 2 января уже тренировались у Этери Георгиевны.

Переход был по решению родителей – на тот момент у Этери Георгиевны было довольно много мальчиков, поэтому и решили у нее заниматься. И где-то 1 мая 2019 года мы уже ушли к Евгению Викторовичу.

Тренировки в «Хрустальном» были... тяжелыми очень. Физически и морально. Практически без остановок надо все делать. Думаю, система Евгения Викторовича мне просто больше подходит.

– Поэтому и перешли?

– Не совсем. Сергей Викторович Дудаков, когда мы еще были в «Хрустальном», сказал, что будет лучше тренироваться по системе Алексея Мишина в плане техники. И так как в Петербург мы переезжать не хотели, пошли к Плющенко. У него же мишинская техника, она, наверное, более «мужская».

В итоге у Евгения Викторовича меняли, по сути, все тройные, в том числе и тройной аксель. Я его тогда только вернул – и началась пандемия...

А если говорить в плане атмосферы – в «Ангелах» более спокойно, чем у Этери Георгиевны. Евгений Викторович – добрый, может пошутить. Иногда, конечно, злой бывает, ха-ха. Хотя обычно добрый. Мне так попроще. Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задается тут же, – рассказал Сарновский.