Марк Кондратюк: «Короткая в команднике – это было невероятно страшно. Понимал, что то, какая будет медаль, по факту зависит от меня»

Российский фигурист рассказал о своих ощущениях от выступления в командном турнире на Олимпиаде-2022.

Кондратюк завоевал золото в составе российской команды.

«Короткая в команднике – это было невероятно страшно. Не хочу, чтобы это звучало как-то пафосно, но я понимал, что то, какая будет медаль, по факту зависит от меня.

И вот я выхожу на старт, на короткую, и мне прям очень страшно. И прыжки были кривые, но я выходил их делать. Неважно, как: криво, косо, с помарками, но приземлять. И просто был счастлив, что мне это удалось. Было очень нервно, но я счастлив, что получилось не подвести команду.

После короткой программы мне было уже спокойно. Мы катали рано, я вернулся в отель часа в два и просто гулял с ребятами, общался. В тот момент всё ещё было легко, спокойно», – сказал Кондратюк в подкасте «Ход коньком».

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