Ирина Роднина: «Проведение шоу-турнира в России параллельно с ЧМ – недостойный ответ Европе. Ребят незаслуженно лишили чемпионата мира»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию высказалась о том, что Кубок Первого канала проводится в одни даты с чемпионатом мира.

«Поддерживаю любые соревнования, если они интересные и для спортсменов, и для зрителей. Аналог Гран-при предлагается в пику того, что есть сейчас. Те решения, которые принимает международный союз конькобежцев, – несколько странноваты. Чемпионат мира без России – уже не чемпионат!

Проведение шоу-турнира в России параллельно с ЧМ – недостойный ответ Европе. Не нужно здесь ничего сравнивать: ребят незаслуженно лишили чемпионата мира. Мы проводим эти соревнования нашими лучшими силами, но здесь не нужно проводить параллели.

Может ли это привести к расколу в фигурном катании? Не мы это начали. К чему это приведет, покажет жизнь. Но это вынужденная ответная реакция», – сказала Роднина.

Кубок Первого канала пройдет в Саранске 24-27 марта, чемпионат мира в Монпелье – 21-27 марта.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?