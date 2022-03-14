Максим Траньков: «Не считаю, что ISU Skating Awards – крутая награда. Если у меня никогда не будет этой премии, я не сильно огорчусь»

Теги Максим Траньков сборная России ISU Ари Закарян Политика ISU Skating Awards Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию ISU Skating Awards.

«Премия молодая. Не считаю, что ISU Skating Awards – какая-то крутая награда. У нас были споры с одним из создателей этой премии Ари Закаряном, нужна она или нет.

Если у меня никогда не будет этой премии, я не сильно огорчусь. Важнее титулы чемпионов мира и так далее, чем эта премия. Для меня эта премия не совсем понятна», – сказал Траньков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные