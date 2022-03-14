Максим Траньков: «Не считаю, что ISU Skating Awards – крутая награда. Если у меня никогда не будет этой премии, я не сильно огорчусь»

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию о том, что российские фигуристы и тренеры не будут номинированы на премию .

«Премия молодая. Не считаю, что ISU Skating Awards – какая-то крутая награда. У нас были споры с одним из создателей этой премии Ари Закаряном, нужна она или нет.

Если у меня никогда не будет этой премии, я не сильно огорчусь. Важнее титулы чемпионов мира и так далее, чем эта премия. Для меня эта премия не совсем понятна», – сказал Траньков.