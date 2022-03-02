, хореограф группы , прокомментировал переход фигуристки .

«Нужно работать, неважен тренер. Не нужно искать свою попу в темноте, если человек захочет — сделает, не захочет — обратное, а менять тренеров можно сколько угодно.

Алена давно не появляется на тренировках, только по пиару ходит. Когда-то она была чемпионкой Европы, а сейчас она никто.

Этери Георгиевна всегда говорит «когда ты сошел с пьедестала, ты — никто», у нас в жизни все так строится.

Если Алена так решила — пусть у нее все будет хорошо, но даже если бог спустится с небес, без личного желания ничего не выйдет», – сказал Железняков.