Аделия Петросян выступит в прыжковом фестивале на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале.

выступит на Кубке Первого канала в прыжковом турнире.

Утвержденный состав тех, кто будет участвовать в короткой и произвольной программах, ожидается в ближайшее время», – написал Жуков.

Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️