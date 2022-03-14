Аделия Петросян выступит в прыжковом фестивале на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на Кубке Первого канала в Саранске.
Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале.
«Аделия Петросян выступит на Кубке Первого канала в прыжковом турнире.
Утвержденный состав тех, кто будет участвовать в короткой и произвольной программах, ожидается в ближайшее время», – написал Жуков.
Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта.
Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷♂️