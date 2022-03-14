Аделия Петросян выступит в прыжковом фестивале на Кубке Первого канала

Теги сборная России женское катание Аделия Петросян Кубок Первого канала по фигурному катанию прыжковый фестиваль Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале.

«Аделия Петросян выступит на Кубке Первого канала в прыжковом турнире.

Утвержденный состав тех, кто будет участвовать в короткой и произвольной программах, ожидается в ближайшее время», – написал Жуков.

Кубок Первого канала пройдет с 24 по 27 марта.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️

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