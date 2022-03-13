Александра Трусова: «Будущее в любом случае будет связано с фигурным катанием. Сначала шоу, потом, может быть, попробую тренировать»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова рассказала, что в будущем планирует учиться на тренера. 

«В любом случае будущее будет как-то связано с фигурным катанием. Сначала шоу, наверное, потом, может быть, попробую тренировать. Пока такого, чтобы прямо решила, нет. 

Наверное, я буду поступать на тренера, а дальше посмотрим», – сказала Трусова, уточнив, что рассматривает для поступления Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).

Также фигуристка ответила на вопрос, что является для нее мотивацией после Олимпиады: «Наверное, поддержка – близких, болельщиков. Мне очень много пишут, говорят, и стараюсь ради них». 

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