Максим Маринин: «Трусова, насколько я могу судить, человек непредсказуемый. Она в силу молодости, таланта и внутреннего огня не слышит тренера»

Олимпийский чемпион высказался о результатах соревнований фигуристок на Олимпийских играх в Пекине.

— Эти Игры для меня были очень яркими и достаточно сложными. В силу возраста и опыта я достаточно спокойно смотрю фигурное катание, но женский турнир вызвал у меня просто бурю эмоций. Я давно так не переживал за наших спортсменок. Было ощущение, будто катаются мои родные дети. Их талант, их мастерство, воля к победе покорили меня. Я до последнего надеялся, что у хватит запаса прочности, чтобы выступить в произвольной программе, но уже после первого сорванного элемента стало очевидно, что этого не случилось.

— Как по-вашему, сказалась ситуация с ее положительной допинг-пробой или дело не только в этом?

— Я не раз говорил, что — это не простые соревнования, их сложность в том, что ты варишься в котле общежития. Кто-то приходит со слезами, кто-то с радостью, кто-то уезжает на соревнования — покоя нет. В доковидные времена у спортсменов хотя бы была возможность выходить в город из Олимпийской деревни, чтобы отвлечься от соревнований. На этот раз всем приходилось сидеть внутри «пузыря», вариться в своих мыслях, и это психологическое напряжение съедало и физические силы в том числе.

Что касается Камилы, нельзя не учитывать всего, что свалилось на 15-летнюю девочку… Только представьте: она отправлялась в Пекин с высокими идеалами о том, что Олимпиада — это праздник спорта, мир-дружба-жвачка, а оказалось, что приехала на войну, где ее безжалостным образом стали давить, не доказав вины. Я думаю, она не была к этому готова.

— Получается, что лучше всех с этой ситуацией справилась . Но по окончании соревнований чаще говорили о Трусовой или Валиевой, чем об олимпийской чемпионке. Почему так?

— Аня в этом сезоне была в тени ярких Камилы и Саши, у которых очень сложный технический контент, такие прыжки, что от них всегда ждешь чего-то невероятного. Аня же — за что она мне нравится и близка по духу — такой тихий труженик, который планомерно работает, слушая тренера, выполняя все поставленные задачи. И вот она вышла и в нужное время и в нужный час, несмотря даже на новые ботинки, сделала то, что от нее требовалось, и этого хватило для победы. И я считаю, что ее медаль абсолютно заслуженная.

— В чем беда Трусовой? Она сотворила историю, прыгнула пять четверных прыжков — и заняла только второе место.

— Саша, насколько я могу судить, человек практически неуправляемый и непредсказуемый. Она в силу молодости, таланта и внутреннего огня не слышит тренера. А тренер все-таки должен прогнозировать результат и знать, чего ожидать от спортсмена. Саша же решает прыгать тройной аксель и все свои четверные.

А вот если бы она аккуратно, планомерно начала сезон с двух четверных и постепенно наращивала обороты, показывала прогресс и вышла на пик формы к Олимпиаде, тогда это, возможно, была бы золотая медаль, – сказал Маринин.