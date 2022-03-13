Елена Радионова: «Если российские фигуристы не будут выступать в мировой элите, то соревнования просто не будут смотреть»

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 считает, что интерес к международным соревнованиям без участия российских спортсменов снизится.

«Какие бы аналоги международных соревнований ни создавали, но российское фигурное катание – одно из самых смотрибельных в мире.

Если наши спортсмены не будут выступать в мировой элите, то эти соревнования просто не будут смотреть.

Конечно, если нам запретят выступать, то нужно будет искать какие-то альтернативы. Посмотрим, дойдёт до этого или нет», – сказала Радионова.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️