Елена Радионова: «Думаю, борьба за третье место будет между Трусовой и Сакамото. Все решится в произвольной»

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова оценила выступление российских фигуристок в короткой программе на в Пекине.

заняла первое место, – 2-е, – 4-е.

«Конечно, это не самый лучший прокат Камилы. Она вообще молодец, что справилась со своим контентом, хоть и сделала аксель 3,5 со степ-аутом, это не грубая ошибка.

В любом случае, она лидер после короткой программы. Даже с небольшой помаркой она первая, это значит, что она на шаг впереди всех остальных. Самое главное, чтоб к произвольной она восстановилась, как физически, так и морально.

Аня отлично откатала, все так четко, уверенно, как будто она уже не первый раз на Олимпийских играх. Мне кажется, она даже не чувствовал никакого волнения.

Все решится в произвольной. Думаю, борьба за третье место будет между Трусовой и Сакамото, конечно же, потому что Саша может быть выше. Если она сделает тот контент, который она себе ставит, это будет космос. У Ани с Камилой не такая большая разница в баллах – всего 2, это считай почти ничего.

Девчонки сегодня все откатались хорошо, несмотря на то что Саша упала с тройного акселя. Она все равно упорно хочет его выполнить, это достойно уважения. В произвольной будет волнительно, но они уже почувствовали атмосферу Олимпийских игр. Думаю, там уже должно быть поспокойней», – сказала Радионова.

Трусова упала с суперпрыжка, а Щербакова облегчила программу – и не зря. Чей подход лучше в погоне за Валиевой?