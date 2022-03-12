Российская фигуристка Софья Акатьева выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале.

«Ну и про Кубок Первого канала немного. На данный момент, помимо прочих, в нем планируется участие – причем и в прыжковом турнире, и в командах. И это, как по мне, очень круто.

А Саша Трусова в КПК не выступит точно. Ни в прыжковом турнире, ни в командах. Говорят, по своим причинам», – написал Жуков.

Турнир пройдет с 24 по 27 марта.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️