Софья Акатьева выступит на Кубке Первого канала

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Софья Акатьева Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Акатьева выступит на Кубке Первого канала в Саранске.

Об этом сообщает журналист Владислав Жуков в своем телеграм-канале.

«Ну и про Кубок Первого канала немного. На данный момент, помимо прочих, в нем планируется участие Софьи Акатьевой – причем и в прыжковом турнире, и в командах. И это, как по мне, очень круто.

А Саша Трусова в КПК не выступит точно. Ни в прыжковом турнире, ни в командах. Говорят, по своим причинам», – написал Жуков.

Турнир пройдет с 24 по 27 марта.

Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️

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