Щербакова, Трусова, Валиева, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов выступят на Кубке Первого канала (Kassir.ru)

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Сайт Kassir.ru опубликовал список участников командного турнира «Кубок Первого канала по фигурному катанию», который пройдет с 24 по 27 марта в Саранске.

В программе турнира – прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы, а также показательные выступления.  

«Перед поклонниками выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Виктория Синицина – Никита Кацалапов; Александра Степанова – Иван Букин; Диана Дэвис – Глеб Смолкин; Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Камилла Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и другие», – сообщается на сайте. 

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявила, что не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд. 

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске

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