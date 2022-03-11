Щербакова, Трусова, Валиева, Туктамышева, Коляда, Мишина и Галлямов, Синицина и Кацалапов выступят на Кубке Первого канала (Kassir.ru)

Сайт Kassir.ru опубликовал список участников командного турнира «Кубок Первого канала по фигурному катанию», который пройдет с 24 по 27 марта в Саранске.

В программе турнира – прыжковый фестиваль, короткие и произвольные программы, а также показательные выступления.

«Перед поклонниками выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Виктория Синицина – Никита Кацалапов; – Иван Букин; Диана Дэвис – Глеб Смолкин; Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Камилла Валиева, , , , и другие», – сообщается на сайте.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) заявила, что не все спортсмены, заявленные для участия в прыжковом фестивале, войдут в составы команд.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске