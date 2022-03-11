Алексей Мишин: «Изоляция наших фигуристов от мира негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов выпустят на международную арену, они покажут свою силу»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию прокомментировал отстранение российских спортсменов от международных турниров.

«Не знаем, что будет дальше. Будем тренироваться, что делать? Я другого ничего не умею, поэтому буду работать тренером.

Сколько спортсмен высокого уровня может сохранять форму в условиях изоляции и без привычной конкуренции? Долго. Отсутствие конкуренции со стороны иностранных соперников нас не сильно подрубает. Две-три звезды сейчас уйдут, а остальные у них все одинаковые. Это если говорить про мужской вид.

Вот мальчик ( ) занял восьмое место на в Пекине. Хорошо это или плохо? С одной стороны, плохо, что он не чемпион. С другой, впереди него всего семеро фигуристов. Лидеры уйдут – уже пятое место будет близко. Остальные ребята подвинутся вперед. Гегемония пожилых рушится в спорте в одно мгновение.

Изоляция наших фигуристов от остального мира, безусловно, негативна, но не убийственна. Когда русских гладиаторов снова выпустят на международную арену, уже с открытым забралом, они покажут свою силу», – сказал Мишин.