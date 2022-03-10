Кубок Первого канала по фигурному катанию пройдет 24-27 марта в Саранске

Федерация фигурного катания России (ФФКР) огласила даты проведения Кубка Первого канала.

канала с участием сильнейших российских фигуристов пройдет в Саранске 24-27 марта.

Изначально турнир планировалось провести после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине, но он был перенесен на другие даты», – сообщили в .

Чемпионат мира во французском Монпелье пройдет с 21 по 27 марта. Российские фигуристы не допущены к участию в турнире.

На фигурном ЧМ не будет России, но наши люди все-таки выступят – под флагами Польши, Грузии, США. Ради чего и кого все это смотреть?