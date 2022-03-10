Серебряный призер Пекина-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о дальнейших планах с тренером Этери Тутберидзе.

«Сейчас еще больше непонятного и не только из-за ситуации в мире. Пока не ясно, где и когда мы сможем выступать. Сейчас готовимся к Кубку Первого канала.

Когда все эти дела закончатся, будем разговаривать на тему будущего. С Тутберидзе про новый сезон пока не говорили, но думаю, она всегда готова поддержать и помочь спортсменам», – сказал фигурист.

Морозов и Тарасова тренируются в группе Тутберидзе с апреля 2021 года.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря