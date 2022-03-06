Наталья Воробьева: «Валиева стала брендом Олимпиады в Пекине. Она показала очень крутую работу, а то, что с ней произошло, затронуло всех»

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 в спортивной борьбе россиянка Наталья Воробьева поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Смотрела несколько выступлений наших фигуристов. Они у нас, конечно, легендарные! Думаю, следующий спортивный фильм надо снять про них. Это люди-герои, которые побеждают всякие человеческие факторы.

Наша девочка стала брендом Олимпиады в Пекине. Она показала очень крутую работу, а то, что с ней произошло, затронуло абсолютно всех.

Болела ли за кого-то из фигуристок персонально? Наверное, за Камилу. Она очень красиво откатала короткую программу.

Думаю, Валиева украла сердца всех россиян! Думаю, она все-таки останется олимпийской чемпионкой, а все разговоры о том, чтобы отнять командную медаль… Довольно абсурдны», — сказала Воробьева.