Бобслеистка Сергеева о допинговом деле Валиевой: «У нее бесполезный препарат в крохотной концентрации. Ясно, что это не намеренный прием»

Российская бобслеистка высказалась о деле фигуристки , в допинг-пробе которой был обнаружен триметазидин.

На Играх в Пхенчхане-2018 проба Сергеевой дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд (СAS) признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил, ее результаты на Олимпиаде аннулировали.

Позднее Сергеевой удалось доказать, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно: примесь триметазидина содержалась в добавке («Метионин»), которую она получила от ФМБА. оправдал бобслеистку, с нее сняли отстранение, в сезоне-2018/19 она выступала на соревнованиях без ограничений.

— На Олимпиаде вы наверняка почувствовали, как в один из дней стало часто икаться. Было?

— Да-а. Звонили все, даже из «Нью-Йорк Таймс». После каждой тренировки мы проходили микст-зону, в которой об этом тоже спрашивали все, и наши, и иностранцы.

— К тому моменту успели выработать позицию по делу Камилы Валиевой?

— Откуда ей взяться? Никогда не общалась ни с Валиевой, ни с ее окружением, а тут просят прокомментировать. Что я скажу, если ни сном ни духом? Во-вторых, когда все начали приставать, было банально не до этого: , тренировки, заезды, день сурка. Но просыпаюсь и вижу кучу сообщений с просьбой что-то сказать. «О чем речь?» — пытаюсь понять. Не вникала совершенно, и вдруг такой шквал.

На собственном опыте знаю: когда четыре года не даешь комментарии прессе, на тебя может вылиться много неправдоподобного и не очень чистого. Про случай с Валиевой как раз и узнала из прессы, которой не слишком доверяю в подобных вещах. Так что неоткуда было взяться комментариям. Даже адвокату своему звонила, он без предисловий все понял: «Что, замучили?»

— Но и прессу можно понять: снова Олимпиада, триметазидин, российская спортсменка. Снова, как знать, без вины виноватая.

— Узнав подробности, совершенно не исключаю. Ничего ведь не изменилось после моих мытарств. Четыре года — и никто ни за что не ответил. Дело продолжает гулять по инстанциям, а по-прежнему выдает препараты того же производителя, продолжая с ним сотрудничать.

— Метионин с «наполнителем»?

— Нет, но производитель прежний. У него на сайте есть документ: «Допускаем процент загрязнения». То есть они штамповали сначала триметазидин, потом таблетки от головы на той же ленте — и все, приехали. В тот раз был метионин, в следующий — что угодно, но уже с примесью.

Валиева и ее опекуны не настолько глупы, чтобы сознательно принимать бессмысленные микродозы. Однако как они защищены от случайности, если выводов за четыре года не сделано?

У Валиевой бесполезный препарат в крохотной концентрации. Ясно, что это не намеренный прием.

Летели в Пекин, доктор посоветовал аспирин, чтобы легче перенести дорогу. Дает баночку, вижу: тот же производитель. Спасибо, говорю, хватит с меня сюрпризов. Но поставки-то спортсменам продолжаются. Так что уверена, хоть и не вникала в тонкости: Валиева очередная жертва, ее случай как под копирку. Благо есть сильная команда, которая за нее топит. Может, не сольют, как меня, и не и забросают грязью, – сказала Сергеева.