Светлана Журова: «Будем надеяться, что политика никак не повлияет на дело Валиевой. В суде мы многие дела выиграли, несмотря на политические заказы»

Теги сборная России Светлана Журова МОК ФФКР WADA CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о том, как политика может повлиять на дело с участием фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Разбирательства по этому делу еще продолжаются.

«Будем надеяться, что политика никак не повлияет на дело Валиевой. Там много процедурных вопросов, а не политических, поэтому по логике их не должны смешивать.

Я уверена, что адвокаты будут работать по этому вопросу в полной мере и наша Федерация фигурного катания не позволит обрести делу политический характер.

В крайнем случае, если МОК (Международный олимпийский комитет) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) как-то политизируют это дело по национальному признаку, окончательное решение принимает CAS (Спортивный арбитражный суд).

В суде мы многие дела выиграли, несмотря на политические заказы. Думаю, и здесь не должно возникнуть проблем, если невиновность будет доказана», – сказала Журова.

Депутат Свищев: «Не исключаю, что антироссийская истерия МОК, точнее, их спонсоров, отрицательно повлияет на допинговое дело Валиевой»

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