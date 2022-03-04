Светлана Журова: «Будем надеяться, что политика никак не повлияет на дело Валиевой. В суде мы многие дела выиграли, несмотря на политические заказы»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о том, как политика может повлиять на дело с участием фигуристки Камилы Валиевой.

Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что в декабре спортсменка сдала положительный допинг-тест на триметазидин. Разбирательства по этому делу еще продолжаются.

«Будем надеяться, что политика никак не повлияет на дело Валиевой. Там много процедурных вопросов, а не политических, поэтому по логике их не должны смешивать.

Я уверена, что адвокаты будут работать по этому вопросу в полной мере и наша Федерация фигурного катания не позволит обрести делу политический характер.

В крайнем случае, если МОК (Международный олимпийский комитет) и WADA (Всемирное антидопинговое агентство) как-то политизируют это дело по национальному признаку, окончательное решение принимает CAS (Спортивный арбитражный суд).

В суде мы многие дела выиграли, несмотря на политические заказы. Думаю, и здесь не должно возникнуть проблем, если невиновность будет доказана», – сказала Журова.

Депутат Свищев: «Не исключаю, что антироссийская истерия МОК, точнее, их спонсоров, отрицательно повлияет на допинговое дело Валиевой»