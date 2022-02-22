Хореограф Адам Соля поставил новую программу Елизавете Туктамышевой

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Венгерский хореограф Адам Соля сообщил, что поставил новую программу российской фигуристке Елизавете Туктамышевой.

Соля уже работал с Туктамышевой в сезоне-2017/2018, когда он поставил ей обе программы. 

«Дорогая Лиза, спасибо за веселое и продуктивное время, проведенное вместе, и мое сердце благодарно за возможность снова поработать с тобой через несколько лет и создать для тебя волшебную программу.

Эта программа что-то совсем другое, новое, и она идеально ложится на твоё тело и на твои эмоции.

Всегда очень приятно работать с такими прекрасными талантливыми спортсменами, как ты, удивительная связь нашего разума-сердца-души делает нашу работу очень плодотворной.

Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя на соревнованиях с нашим новым творением, с нетерпением жду, когда ты будешь сиять!» – написал Соля в инстаграме. 

 
 
 
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Публикация от Adam Solya (@adamsolya)

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