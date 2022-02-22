Хореограф Адам Соля поставил новую программу Елизавете Туктамышевой

Венгерский хореограф Адам Соля сообщил, что поставил новую программу российской фигуристке .

Соля уже работал с Туктамышевой в сезоне-2017/2018, когда он поставил ей обе программы.

«Дорогая Лиза, спасибо за веселое и продуктивное время, проведенное вместе, и мое сердце благодарно за возможность снова поработать с тобой через несколько лет и создать для тебя волшебную программу.

Эта программа что-то совсем другое, новое, и она идеально ложится на твоё тело и на твои эмоции.

Всегда очень приятно работать с такими прекрасными талантливыми спортсменами, как ты, удивительная связь нашего разума-сердца-души делает нашу работу очень плодотворной.

Я не могу дождаться, чтобы увидеть тебя на соревнованиях с нашим новым творением, с нетерпением жду, когда ты будешь сиять!» – написал Соля в инстаграме.