Вице-премьер Чернышенко: «Наша задача – обеспечить максимальное участие в международных соревнованиях с нашими добрыми соседями – странами БРИКС, ШОС»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко высказался об участии российских спортсменов на международных стартах.

«Наша задача – обеспечить максимальное участие в международных соревнованиях, в совместных мероприятиях с нашими добрыми соседями – странами БРИКС, ШОС.

Мы всегда придерживаемся позиции, что спорт вне политики, но нас все равно втягивают в политику, потому что знают, какое значение имеет спорт в жизни россиян.

Ограничения и беспрецедентное давление на наших спортсменов не позволят сломить спортивный дух наших атлетов», – сказал Чернышенко на итоговом заседании коллегии Министерства спорта России.