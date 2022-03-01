Писеев об отстранении сборной России: «Я возмущен. Никакого интереса к фигурному катанию не будет без российских спортсменов»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Я возмущен. Они сами себе хуже сделали, никакого интереса к фигурному катанию не будет без российских спортсменов.

Безобразное решение. Это не будет способствовать развитию мирового фигурного катания и проведению чемпионата на том уровне, на котором он должен быть, интерес к соревнованиям явно пропадет.

Чемпионат уже не будет таким, каким был всегда, когда участвовали наши российские спортсмены», – сказал Писеев.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта