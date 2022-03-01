Писеев об отстранении сборной России: «Я возмущен. Никакого интереса к фигурному катанию не будет без российских спортсменов»

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Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от соревнований.

«Я возмущен. Они сами себе хуже сделали, никакого интереса к фигурному катанию не будет без российских спортсменов.

Безобразное решение. Это не будет способствовать развитию мирового фигурного катания и проведению чемпионата на том уровне, на котором он должен быть, интерес к соревнованиям явно пропадет.

Чемпионат уже не будет таким, каким был всегда, когда участвовали наши российские спортсмены», – сказал Писеев.

ISU отстранил Россию и Беларусь от международных соревнований. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта

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