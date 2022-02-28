Кубок Первого канала по фигурному катанию перенесен на неопределенный срок. Турнир должен был пройти 4-6 марта

Командный турнир по фигурному катанию «Кубок Первого канала» перенесен на неопределенный срок, сообщает Федерация фигурного катания России (ФФКР).

канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России принял решение о переносе Кубка Первого канала по фигурному катанию, включая показательные выступления сильнейших фигуристов России «Чемпионы наших сердец».

О сроках проведения будет сообщено дополнительно», – сообщили в .

канала должен был пройти 4-6 марта в Москве.