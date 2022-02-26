Финал Кубка России. Юниоры. Кагановская и Ангелопол, Качушкина и Муратов, Щербакова и Гончаров покажут ритм-танцы

Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юниорские дуэты выступят с ритм-танцами.
Финал
Саранск
Танцы на льду, юниоры
Ритм-танец
Начало – 18:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. София Качушкина – Олег Муратов
2. Елизавета Малеина – Григорий Родин
3. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол
4. Ольга Мамченкова – Марк Волков
Вторая разминка
5. Анна Щербакова – Егор Гончаров
6. София Алексова – Илья Владимиров
7. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев
8. Анна Коломенская – Артем Фролов
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске