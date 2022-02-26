Финал Кубка России. Юниоры. Кагановская и Ангелопол, Качушкина и Муратов, Щербакова и Гончаров покажут ритм-танцы

Теги сборная России результаты танцы на льду Кубок России Артем Фролов Екатерина Каташинская Олег Муратов Ольга Мамченкова Марк Волков София Алексова Илья Владимиров София Качушкина Фигурное катание

Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юниорские дуэты выступят с ритм-танцами.

Кубок России

Финал

Саранск

Танцы на льду, юниоры

Ритм-танец

Начало – 18:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. София Качушкина – Олег Муратов

2. Елизавета Малеина – Григорий Родин

3. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

4. Ольга Мамченкова – Марк Волков

Вторая разминка

5. Анна Щербакова – Егор Гончаров

6. София Алексова – Илья Владимиров

7. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев

8. Анна Коломенская – Артем Фролов

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске

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