Финал Кубка России. Юниоры. Кагановская и Ангелопол, Качушкина и Муратов, Щербакова и Гончаров покажут ритм-танцы

Сегодня в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске юниорские дуэты выступят с ритм-танцами.

Финал

Саранск

Танцы на льду, юниоры

Ритм-танец

Начало – 18:25 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. – Олег Муратов

2. Елизавета Малеина – Григорий Родин

3. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол

4. Ольга Мамченкова – Марк Волков

Вторая разминка

5. Анна Щербакова – Егор Гончаров

6. София Алексова – Илья Владимиров

7. Екатерина Каташинская – Матвей Грачев

8. Анна Коломенская –

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске