Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию прокомментировала ситуацию на Украине.

«Мои мысли – с моими украинцами. Меня просили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать фокусироваться на том, что происходит на местах – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа!

Я не специалист по внешней политике, поэтому оставлю анализ более умным людям», – написала Баюл.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.