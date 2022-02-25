Оксана Баюл: «Мои мысли с украинцами»

Теги Оксана Баюл Политика Фигурное катание

Олимпийская чемпионка 1994 года по фигурному катанию Оксана Баюл прокомментировала ситуацию на Украине.

«Мои мысли – с моими украинцами. Меня просили дать несколько интервью, но я считаю, что новости должны продолжать фокусироваться на том, что происходит на местах – на трагедии, которая разбила наши сердца, и на мужестве украинского народа!

Я не специалист по внешней политике, поэтому оставлю анализ более умным людям», – написала Баюл. 

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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