ISU отложил решение о переносе юниорского ЧМ из-за ситуации на Украине

Международный союз конькобежцев (ISU) еще не принял решение о переносе юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.

Принять турнир с 7 по 13 марта должна была Болгария, но на данный момент организаторы не могут провести его в срок из-за антиковидных ограничений. Сообщалось, что 24 февраля ISU определится с местом и датой проведения ЧМ.

«В связи с новой ситуацией на Украине, которая может повлиять на проведение турниров и прибытие команд, Совету ISU требуется еще несколько дней на оценку ситуации перед окончательным решением. Мы сообщим о нем как можно быстрее, при идеальном раскладе – в ближайшую неделю», – заявили в ISU.

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