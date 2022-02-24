Роман Костомаров: «За Россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние во всем мире, а сейчас с Украиной, это утопия! Россия – не терпила!»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался о ситуации на Украине.

«За Россию, за мир, за украинцев, которые за мир! Но так долго терпеть западное влияние на всю ситуацию во всем мире, а сейчас с Украиной в своих интересах, это утопия!

Россия – не терпила! Россия никогда никого не трогала и не нападала! За мир!» – написал Костомаров в инстаграме.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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