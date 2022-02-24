Финал Кубка России. Мухортова и Евгеньев, Гейниш и Миронов покажут произвольные программы

25 февраля в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске пары выступят с произвольными программами.

Кубок России

Финал

Саранск

Пары

Произвольная программа

Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – сайт «Первого канала».

Первая разминка

1. Алина Пепелева – Роман Плешков

2. Виктория Васильева – Роман Запорожец

3. Алина Соловьева – Елисей Иванов

Вторая разминка

4. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов

5. Екатерина Гейниш – Илья Миронов

6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,36

2. Екатерина Гейниш – Илья Миронов – 66,98

3. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 64,84

4. Алина Соловьева – Елисей Иванов – 60,56

5. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 59,80

6. Алина Пепелева – Роман Плешков – 58,12

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске