Финал Кубка России. Мухортова и Евгеньев, Гейниш и Миронов покажут произвольные программы

25 февраля в финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске пары выступят с произвольными программами.
Финал
Саранск
Пары
Произвольная программа
Начало – 14:20 по московскому времени, прямая трансляция – сайт «Первого канала».
Первая разминка
1. Алина Пепелева – Роман Плешков
2. Виктория Васильева – Роман Запорожец
3. Алина Соловьева – Елисей Иванов
Вторая разминка
4. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов
5. Екатерина Гейниш – Илья Миронов
6. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,36
2. Екатерина Гейниш – Илья Миронов – 66,98
3. Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов – 64,84
4. Алина Соловьева – Елисей Иванов – 60,56
5. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 59,80
6. Алина Пепелева – Роман Плешков – 58,12
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске