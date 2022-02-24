Финал Кубка России. Алиев, Ерохов, Ветлугин и Гуменник выступят с произвольными программами

25 февраля в финале Кубка России в Саранске мужчины выступят с произвольными программами.

Кубок России

Финал

Саранск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – в 12.30 по московскому времени. прямая трансляция – сайт «Первого канала».

Первая разминка

1. Георгий Шестернев

2. Даниил Буташнов

3. Андрей Лазукин

4. Роман Атояр

Вторая разминка

5. Петр Гуменник

6. Матвей Ветлугин

7. Макар Игнатов

8. Алексей Ерохов

9. Дмитрий Алиев

Положение после короткой программы

1. Дмитрий Алиев – 91,87

2. Алексей Ерохов – 88,59

3. Макар Игнатов – 83,06

4. Матвей Ветлугин – 82,25

5. Петр Гуменник – 75,02

6. Роман Атояр – 73,35

7. Андрей Лазукин – 72,81

8. Даниил Буташнов – 64,08

9. Георгий Шестернев – 52,90

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске