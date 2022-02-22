Финал Кубка России. Пепелева и Плешков, Мухортова и Евгеньев, Гейниш и Миронов выступят с короткими программами

24 февраля в Саранске в финале Кубка России по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.
Финал
Саранск
24 февраля
Пары
Короткая программа
Начало – в 16.45 по московскому времени.
Участники
Алина Пепелева – Роман Плешков
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Екатерина Гейниш – Илья Миронов
Алина Соловьева – Елисей Иванов
Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов
Варвара Медведева – Максим Ложкин
Виктория Васильева – Роман Запорожец
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позже.
Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске