Финал Кубка России. Пепелева и Плешков, Мухортова и Евгеньев, Гейниш и Миронов выступят с короткими программами

Теги результаты Кубок России пары Алина Соловьева Илья Спиридонов Роман Плешков Лина Кудрявцева Виктория Васильева Елисей Иванов Роман Запорожец Алина Пепелева Илья Миронов Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Екатерина Гейниш Фигурное катание

24 февраля в Саранске в финале Кубка России по фигурному катанию пары выступят с короткими программами. 

Кубок России

Финал

Саранск

24 февраля

Пары

Короткая программа

Начало – в 16.45 по московскому времени. 

Участники

Алина Пепелева – Роман Плешков

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Екатерина Гейниш – Илья Миронов

Алина Соловьева – Елисей Иванов

Лина Кудрявцева – Илья Спиридонов

Варвара Медведева – Максим Ложкин

Виктория Васильева – Роман Запорожец 

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позже. 

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске

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