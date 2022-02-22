Финал Кубка России. Пепелева и Плешков, Мухортова и Евгеньев, Гейниш и Миронов выступят с короткими программами

24 февраля в Саранске в финале Кубка России по фигурному катанию пары выступят с короткими программами.

Финал

Саранск

24 февраля

Пары

Короткая программа

Начало – в 16.45 по московскому времени.

Участники

– Роман Плешков

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Екатерина Гейниш – Илья Миронов

– Елисей Иванов

Лина Кудрявцева –

Варвара Медведева – Максим Ложкин

– Роман Запорожец

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет известно позже.

Расписание финала Кубка России по фигурному катанию в Саранске