Нэтан Чен о командном турнире: «Я разочарован решением не проводить церемонию награждения»

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Американский фигурист Нэтан Чен прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения медалистов командного турнира на Олимпиаде в Пекине. 

«Я разочарован решением не проводить церемонию награждения. Мы сделали все возможное, был подан иск.

Конечно, было бы лучше, если бы мы получили то, что заслужили, здесь. Это был бы большой момент для всех, кто здесь работал в нашей замечательной команде. А этот момент у нас забрали.

Мы продолжали задавать вопросы об этой медали, проводили собрания. Мы здесь хорошо катались, сделали свою часть работы и хотели пройтись с медалями. Мы разочарованы», – сказал Чен. 

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