Александр Жулин: «Тарасова и Морозов выдали прокат жизни. Но для меня китайцы первые. Какой бы я ни был патриот, но я не сволочь»

Тренер Александр Жулин оценил итоги соревнований пар на Олимпийских играх в Пекине.

Золотую выиграли китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун, серебро – россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, бронзу – Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

«Очень обидно, что Тарасова и Морозов не дотянули. Мишина и Галлямов явно подустали после командника, видно, что не хватало сил. Тарасова и Морозов выдали прокат своей жизни, потрясающие элементы, выбросы, подкрутки.

Но для меня китайцы первые. Какой бы я ни был патриот, но я не сволочь. Они понимают, что катают, а нашим этого чуть не хватает. Не хватает осознанности. Китайцы заслужили, они молодцы», – сказал Жулин «Чемпионату».

«Прекрасная работа русских тренеров! Тамары Николаевны Москвиной, Этери Георгиевны Тутберидзе. Я поздравляю! Этери Георгиевна вообще реанимировала пару. Я поздравляю всех от души. Была проделана прекрасная работа.

Но китайцы есть китайцы, к сожалению. Они показали такие эмоции. Видимо, это был прокат их жизни. Русские катались роскошно сегодня. Но знаете, даже Большунов иногда проигрывает», - цитирует Жулина «СЭ».

🥈🥉 Олимпиада-2022. Фигурное катание. Тарасова и Морозов – 2-е, Мишина и Галлямов – 3-и, победили Суй и Хань