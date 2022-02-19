Илья Авербух: «Поздравляю Тарасову и Морозова, эта серебряная медаль с золотым отливом. Прокат, которым они могут гордиться всегда»

Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в произвольной программе на Олимпиаде-2022.
Тарасова и Морозов завоевали серебро, уступив китайской паре Вэньцзинь Суй – Цун Хань 0,63 балла.
«Поздравляю наших ребят, поздравляю Женю и Володю, эта серебряная медаль с золотым отливом. Прокат, которым они могут гордиться всегда.
Они были более чем достойны золота, копейки проиграли китайскому дуэту. Откатались безошибочно, чисто.
У золотых призеров был исполнен более сложный прыжок, уникальный, сложный элемент. Также они исполнили свою программу на высоком уровне, не стоит говорить, что они выиграли потому, что Олимпиада в Китае.
Если была бы возможность, я бы поставил две пары на первое место», – сказал Авербух.