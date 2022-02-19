Москвина поздравила тренеров Тарасовой и Морозова после произвольной программы на Олимпиаде-2022

Теги Максим Траньков Тамара Москвина сборная России Олимпиада-2022 пары Этери Тутберидзе Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина поздравила Евгению Тарасову и Владимира Морозова, а также их тренеров после произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Тарасова и Морозов завоевали серебро Олимпиады. Пару тренирует Максим Траньков вместе со штабом Этери Тутберидзе

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у Москвиной, стали бронзовыми призерами, еще одна ее пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – остались четвертыми.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные