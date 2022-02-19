Москвина поздравила тренеров Тарасовой и Морозова после произвольной программы на Олимпиаде-2022

Тренер по фигурному катанию поздравила Евгению Тарасову и , а также их тренеров после произвольной программы на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Тарасова и Морозов завоевали серебро . Пару тренирует вместе со штабом .

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые тренируются у Москвиной, стали бронзовыми призерами, еще одна ее пара – Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – остались четвертыми.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря